Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили

«Это, в принципе, рациональная точка зрения, которая имеет право на жизнь. Возможно, действительно это так серьезно повлияло на выборы, что могло дать возможность победить [президенту США Джо] Байдену. Во всяком случае, по опросам, которые мы видели уже после выборов, 10-15 процентов избирателей Байдена могли бы изменить свой голос, если бы знали, что скандалы являются правдой, и если бы их не пытались замалчивать. Это большой процент», — поделился Дудаков.