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5 минут назад

Россия запросила заседание Совбеза ООН

Lenta.ruиещё 1

Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Россия запросила заседание Совбеза ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Темой заседание станут западные поставки оружия на Украину.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад», — отметил дипломат.

По его словам, транснациональные преступные группировки участвуют в контрабанде вооружений и отмывании средств.

«Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря», — заключил Небензя.

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