Россия запросила заседание Совбеза ООН

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад», — отметил дипломат.