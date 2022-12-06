Россия запросила заседание Совбеза ООН

Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
Темой заседание станут западные поставки оружия на Украину.
«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад», — отметил дипломат.
По его словам, транснациональные преступные группировки участвуют в контрабанде вооружений и отмывании средств.
«Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря», — заключил Небензя.