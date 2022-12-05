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47 минут назад

В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией

Lenta.ru

Украина всячески пытается уклониться от мирных переговоров с Россией, поскольку зарабатывает на конфликте. Такое мнение выразил обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала назвал настоящей причиной отказа властей Украины от мирных переговоров стремление извлечь как можно больше прибыли из конфликта.

«Украина не хочет мира, потому что она живет за счет конфликта. Он снабжает ее оружием и деньгами практически в неограниченном количестве. Украинским политикам безразлично, что украинцы замерзают и голодают», — отметил он.

Лаутербах обратил внимание, что как только какой-либо политик на Западе дает понять, что хотел бы мира на Украине путем переговоров, как из Киева приходит ответ, который практически исключает это. Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности, после чего глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия выставил неприемлемые условия для российской стороны. В частности, одним из условий был добровольный отказ России от всего ядерного оружия.

В мире,Давид Арахамия,Эммануэль Макрон,Верховная Рада,
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