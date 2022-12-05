«Украина не хочет мира, потому что она живет за счет конфликта. Он снабжает ее оружием и деньгами практически в неограниченном количестве. Украинским политикам безразлично, что украинцы замерзают и голодают», — отметил он.

Лаутербах обратил внимание, что как только какой-либо политик на Западе дает понять, что хотел бы мира на Украине путем переговоров, как из Киева приходит ответ, который практически исключает это. Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности, после чего глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия выставил неприемлемые условия для российской стороны. В частности, одним из условий был добровольный отказ России от всего ядерного оружия.