Украинские дипломаты получили посылки с глазами животных

Cпикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что уже 21 украинское посольство и диппредставительство в 12 странах получило угрозы по почте. Об этом сообщает «24 канал».

По словам Николенко, испанские полицейские изъяли на почте три конверта с, предположительно, глазами животных. Конверты были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Полиция начала расследование.

«Как уже отмечал [глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать», - подчеркнул Николенко.

30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Посылка со взрывчаткой была адресована послу Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее ответственному за безопасность коменданту. Когда посылку открыли, сработало взрывное устройство небольшой мощности, комендант получил легкое ранение.

После этого украинские дипломаты сообщили о серии писем, пропитанных кровью, и посылок с угрозами.

Кулеба ранее утверждал, что украинские послы получили 18 анонимных посылок, содержащих либо настоящие, либо фальшивые взрывные устройства, а также глаза коров, свиней и другие части тел животных.

Министр заявил, что подозрительные почтовые отправления приходили дипломатам в Ватикане, Польше, Венгрии, Хорватии, Нидерландах, Италии, Австрии, Чехии, Франции и США.