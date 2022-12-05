Лукашенко: Белоруссия лучше всех в мире справилась с COVID

Белоруссия лучше всех в мире справилась с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Белоруссия.
«И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Белоруссии», — отметил он.
Лукашенко также поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и за то, что они «научились лечить». «Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились», — сказал Лукашенко.
Белорусский президент уверен, что такого успеха в борьбе с пандемией удалось достичь не потому, что система здравоохранения «правильно сориентировалась», а потому что она работала под «контролем жестким и давлением».