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38 минут назад

Лукашенко: Белоруссия лучше всех в мире справилась с COVID

Газета.Ruиещё 2

Белоруссия лучше всех в мире справилась с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Белоруссия.

Лукашенко: Белоруссия лучше всех в мире справилась с COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Белоруссии», — отметил он.

Лукашенко также поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и за то, что они «научились лечить». «Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент уверен, что такого успеха в борьбе с пандемией удалось достичь не потому, что система здравоохранения «правильно сориентировалась», а потому что она работала под «контролем жестким и давлением».

В мире,Александр Лукашенко,
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