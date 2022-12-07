В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ночь на 7 декабря в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в самом Киеве тревогу не объявляли. Также предупредительные сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Позже тревогу в Харьковской области отменили. Украинские СМИ пишут о раздающихся взрывах в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.