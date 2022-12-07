В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ночь на 7 декабря в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.
Отмечается, что в самом Киеве тревогу не объявляли. Также предупредительные сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Позже тревогу в Харьковской области отменили. Украинские СМИ пишут о раздающихся взрывах в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины: в Николаевской и Одесской областях. С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.