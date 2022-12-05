Италия приютила неофициальную полицию Китая

Италия приютила неофициальные полицейские участки из Китая, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад испанской группы Safeguard Defenders по защите гражданских прав.

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Уточняется, что в Италии действуют 11 таких участков, в то время как по всему миру было зафиксировано более 100 подобных пунктов. В частности, китайские власти используют Милан в качестве европейского полигона для испытания полицейской стратегии по наблюдению за китайским населением за рубежом и принуждению диссидентов к возвращению на родину.

По данным мадридской организации, подобные участки находятся в Канаде, Германии, Нидерландах, а также в Сербии и других странах. По словам китайских представителей, эти офисы являются всего лишь «станциями обслуживания» для помощи китайским гражданам в бюрократических процедурах, например, продлении паспорта или водительских прав.

«Мы отслеживаем китайские данные и в апреле столкнулись с информацией от министерства общественной информации, которая показала, что всего за один год 210 тысяч китайцев удалось убедить вернуться», — сказала Лаура Харт, директор Safeguard Defenders.