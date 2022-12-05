Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что украинский кризис не удастся разрешить без «еще одной сделки» между Россией и Западом. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.
«[Идет] борьба гегемонистских сил, борьба между Россией и Западом. На этом геополитическом уровне должна быть еще одна сделка, новый торг, если вам угодно, между Россией и Западом», - подчеркнул Калын.
Происходящие сейчас события он назвал «холодной войной 2.0»
«Это началось с Украины, но, возможно, продолжится каким-то другим образом», - подчеркнул Калын.
По его мнению, гибридные конфликты будут продолжаться, «если мы не увидим более широкую геополитическую картину, которая объединит ключевые заинтересованные стороны и установит параметры новой глобальной сделки, новой архитектуры безопасности».
«[В новой архитектуре безопасности] каждый должен будет чувствовать себя частью процесса, каждый будет владеть процессом, никто не будет пытаться навязать что-либо другим в иерархической манере, никто не будет воспринимать кого-либо в качестве «стоящих ниже», лишь как равных партнеров», - заключил Калын.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит развитие отношений с Россией. Он подчеркивал, что путь к миру лежит через диалог.