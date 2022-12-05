«[В новой архитектуре безопасности] каждый должен будет чувствовать себя частью процесса, каждый будет владеть процессом, никто не будет пытаться навязать что-либо другим в иерархической манере, никто не будет воспринимать кого-либо в качестве «стоящих ниже», лишь как равных партнеров», - заключил Калын.