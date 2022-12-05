В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
9 минут назад

Турция призвала к новой сделке России и Запада

Мария Иванова

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что украинский кризис не удастся разрешить без «еще одной сделки» между Россией и Западом. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.

«[Идет] борьба гегемонистских сил, борьба между Россией и Западом. На этом геополитическом уровне должна быть еще одна сделка, новый торг, если вам угодно, между Россией и Западом», - подчеркнул Калын.

Происходящие сейчас события он назвал «холодной войной 2.0»

«Это началось с Украины, но, возможно, продолжится каким-то другим образом», - подчеркнул Калын.

По его мнению, гибридные конфликты будут продолжаться, «если мы не увидим более широкую геополитическую картину, которая объединит ключевые заинтересованные стороны и установит параметры новой глобальной сделки, новой архитектуры безопасности».

«[В новой архитектуре безопасности] каждый должен будет чувствовать себя частью процесса, каждый будет владеть процессом, никто не будет пытаться навязать что-либо другим в иерархической манере, никто не будет воспринимать кого-либо в качестве «стоящих ниже», лишь как равных партнеров», - заключил Калын.

Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит развитие отношений с Россией. Он подчеркивал, что путь к миру лежит через диалог.

В мире,Политика,Видео,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители