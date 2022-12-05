Блинкен ответил республиканцам, назвавшим трусостью политику США

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на критику со стороны республиканцев, назвавших «трусливой» политику администрации Джо Байдена в отношении протестов в Китае и Иране. В эфире CNN, он сообщил, что Белый дом поддерживает протестующих.
Ранее сенатор от республиканской партии Марко Рубио и член Палаты представителей Крис Смит заявили, что отношение Соединенных Штатов к участникам протеста в Китае и Иране — это «трусость» и «слабость», передает Fox News.
«Байден и его администрация еще раз продемонстрировали, что они не желают противостоять Коммунистической партии Китая и солидаризироваться с китайским народом», — отметили парламентарии в совместном заявлении.
Они призвали Белый дом к полной поддержке протестующих в КНР и Китае.
Отвечая на критику, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон «полностью поддерживает протестующих».
«Мы поддерживаем право людей на мирный протест повсюду, будь то в Китае, будь то в Иране. И поскольку протесты подавляются, мы выступаем против этого», — сказал Блинкен.
В частности, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты стараются помочь иранским протестующим «с коммуникационными технологиями».
Говоря о своей предстоящей поездке в Китай в начале 2023 года, он заявил, что намерен сообщить лидеру КНР Си Цзиньпину, что «права человека и основные гражданские свободы лежат в основе Америки и ни американцы, ни американский президент, ни американское правительство не будут молчать».