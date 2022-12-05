В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
34 минуты назад

Kyodo: в Японии провели обыск и аресты среди противников вакцинации от ковида

BFM.RUиещё 1

Японская полиция провела в понедельник обыск в расположенной в городе Фукурои штаб-квартире организации YamatoQ, руководство которой ранее было арестовано по подозрению в организации незаконных акций по срыву вакцинации от коронавируса. В частности, речь идет о состоявшемся в марте вторжении в медицинский центр, сообщило информационное агентство Kyodo.

Члены YamatoQ, по данным следствия, пытались помешать вакцинации, выкрикивая, что она "равносильна убийству". В связи с этой акцией 1 декабря были арестованы восемь руководителей и активистов организации. Ранее в Токио было возбуждено дело в отношении арестованного лидера YamatoQ Хироюки Кураоки. Под его руководством члены этой группы 7 апреля с криками "Коронавируса не существует!" совершили вылазку в поликлинику, где прививали детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом четверо из нападавших оказались арестованы на месте.

YamatoQ называет себя подразделением американского конспирологического движения QAnon, члены которого верят в то, что бывший президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной клике сатанистов из числа сторонников Демократической партии. Приверженцы таких теорий отрицают существование пандемии и отвергают вакцинацию.

К настоящему времени в Японии полностью вакцинированы двумя дозами более 80% населения, 67% получили три дозы. Всего за время пандемии в стране заразились свыше 25,2 млн человек, свыше 53,4 тыс. умерли.

В мире,Видео,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители