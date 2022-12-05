Kyodo: в Японии провели обыск и аресты среди противников вакцинации от ковида

Японская полиция провела в понедельник обыск в расположенной в городе Фукурои штаб-квартире организации YamatoQ, руководство которой ранее было арестовано по подозрению в организации незаконных акций по срыву вакцинации от коронавируса. В частности, речь идет о состоявшемся в марте вторжении в медицинский центр, сообщило информационное агентство Kyodo.

Члены YamatoQ, по данным следствия, пытались помешать вакцинации, выкрикивая, что она "равносильна убийству". В связи с этой акцией 1 декабря были арестованы восемь руководителей и активистов организации. Ранее в Токио было возбуждено дело в отношении арестованного лидера YamatoQ Хироюки Кураоки. Под его руководством члены этой группы 7 апреля с криками "Коронавируса не существует!" совершили вылазку в поликлинику, где прививали детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом четверо из нападавших оказались арестованы на месте.

YamatoQ называет себя подразделением американского конспирологического движения QAnon, члены которого верят в то, что бывший президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной клике сатанистов из числа сторонников Демократической партии. Приверженцы таких теорий отрицают существование пандемии и отвергают вакцинацию.