Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что Латвия своим предложением наносить удары по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта. В конце ноября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.
"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США", - сказал Робертс.
По его словам, Ринкевичс призывает к расширению конфликта.
"Вера в то, что Россию можно победить, будет препятствовать реалистичным переговорам и будет способствовать новым провокациям, которые рано или поздно перейдут красную черту, которую нельзя игнорировать", - добавил экс-сотрудник Белого дома.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что партнеры Украины не должны подталкивать Киев к переговорам или компромиссу с Россией.