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18 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: удары по аэродромам России расширят военный конфликт

Газета.Ruиещё 1

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что Латвия своим предложением наносить удары по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта. В конце ноября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

Экс-сотрудник Белого дома: удары по аэродромам РФ расширят военный конфликт
Фото: Roman Chop/APRoman Chop/AP

"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США", - сказал Робертс.

По его словам, Ринкевичс призывает к расширению конфликта.

"Вера в то, что Россию можно победить, будет препятствовать реалистичным переговорам и будет способствовать новым провокациям, которые рано или поздно перейдут красную черту, которую нельзя игнорировать", - добавил экс-сотрудник Белого дома.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что партнеры Украины не должны подталкивать Киев к переговорам или компромиссу с Россией.

В мире,Крейг Робертс,Рональд Рейган,
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