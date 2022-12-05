Медиков Британии попросили не требовать повышения зарплат назло РФ

Медицинским работникам в Великобритании посоветовали прекратить забастовки против сокращения зарплаты, так как сейчас гораздо важнее объединиться и послать четкий сигнал России. Такое заявление сделал председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави, передает газета «Известия» со ссылкой на Independent.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, гражданам Великобритании на фоне текущих событий следует объединиться и послать «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, что в стране не случится раскола.

Политик считает, что забастовки медицинских работников могут воспринять как разобщенность в британском обществе, но именно сейчас Великобритании важно продемонстрировать единство своих граждан.

Руководство профсоюзов Великобритании раскритиковало это высказывание. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен выразила мнение, что использовать конфликт на Украине для оправдания снижения заработных плат медицинским работникам недопустимо.