В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
44 минуты назад

Британский политик попросил медиков не требовать повышения зарплат назло РФ

Елена Прошина

Медицинским работникам в Великобритании посоветовали прекратить забастовки против сокращения зарплаты, так как сейчас гораздо важнее объединиться и послать четкий сигнал России. Такое заявление сделал председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави, передает газета «Известия» со ссылкой на Independent.

Медиков Британии попросили не требовать повышения зарплат назло РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, гражданам Великобритании на фоне текущих событий следует объединиться и послать «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, что в стране не случится раскола.

Политик считает, что забастовки медицинских работников могут воспринять как разобщенность в британском обществе, но именно сейчас Великобритании важно продемонстрировать единство своих граждан.

Руководство профсоюзов Великобритании раскритиковало это высказывание. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен выразила мнение, что использовать конфликт на Украине для оправдания снижения заработных плат медицинским работникам недопустимо.

Ранее сообщалось, что шесть самых крупных профсоюзов медицинских работников Великобритании планируют провести забастовку. Как пишет REGNUM, столпотворение людей в период рождественских праздников может парализовать британскую систему здравоохранения. Поводом для забастовки стал уровень заработной платы, которая оставалась прежней на фоне рекордных темпов инфляции.

В мире,Владимир Путин,Консервативная партия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители