На Украине отменили воздушную тревогу, введенную на территории всей страны днем 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Утром сигнал тревоги начал звучать в южных и центральных областях страны, но вскоре распространился на всю территорию Украины.

В нескольких регионах страны сообщили о ракетных атаках, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Одессе пострадали два объекта, в городе пропали электричество и вода. В настоящий момент восстановлена работа котельных и электротранспорта.