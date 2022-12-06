Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине . Об этом он написал в Twitter .

Так, Орбан сослался на слова Макрона о том, что Европа и США «во имя одних и тех же принципов» участвуют в конфликте на Украине, однако платят за это не одинаковую цену.