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37 минут назад

Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 5

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Об этом он написал в Twitter.

Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Так, Орбан сослался на слова Макрона о том, что Европа и США «во имя одних и тех же принципов» участвуют в конфликте на Украине, однако платят за это не одинаковую цену.

«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал он, добавив, что настало время переосмыслить санкции.

В мире,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,
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