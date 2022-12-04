В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
20 минут назад

Правоохранители Британии отказались раскрывать личность задержанного в Лондоне россиянина

ТАСС

Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании отказалось комментировать информацию о личности задержанного в Лондоне гражданина РФ.

Личность задержанного в Лондоне российского бизнесмена отказались раскрыть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не можем ничего добавить к ранее выпущенному пресс-релизу", - заявили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе NCA.

Накануне NCA распространило сообщение о том, что в четверг в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и "значительные суммы наличными". Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.

Позднее источник сообщил ТАСС, что речь идет о задержании бизнесмена Михаила Фридмана, которого затем отпустили под залог. Как сообщил источник в окружении Фридмана, причиной задержания предпринимателя стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.

В мире,Михаил Фридман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители