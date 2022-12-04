Личность задержанного в Лондоне российского бизнесмена отказались раскрыть

Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании отказалось комментировать информацию о личности задержанного в Лондоне гражданина РФ.
"Мы не можем ничего добавить к ранее выпущенному пресс-релизу", - заявили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе NCA.
Накануне NCA распространило сообщение о том, что в четверг в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и "значительные суммы наличными". Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.
Позднее источник сообщил ТАСС, что речь идет о задержании бизнесмена Михаила Фридмана, которого затем отпустили под залог. Как сообщил источник в окружении Фридмана, причиной задержания предпринимателя стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.