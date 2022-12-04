Личность задержанного в Лондоне российского бизнесмена отказались раскрыть

"Мы не можем ничего добавить к ранее выпущенному пресс-релизу", - заявили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе NCA.

Накануне NCA распространило сообщение о том, что в четверг в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и "значительные суммы наличными". Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.