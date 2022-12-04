В Китае подчеркнули одну деталь во время встречи Макрона и Байдена

Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Эммануэля Макрона в США не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет китайский таблоид Global Times. В статье отмечается, что дорогой ужин из омара и сыра с плесенью и почетный караул в старинной форме сильно контрастировали с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой.

Прием был великолепным: на государственном ужине были омары из штата Мэн, сыр с плесенью из Орегона и почетный караул в униформе XVIII века. Белый дом вывез все церемониальные предметы, которые только мог придумать. Все это вызывало слегка нереальное ощущение: был сильный контраст с расколом между США и Францией по разным вопросам и критикой США Макроном перед поездкой, — говорится в статье.

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Журналисты подчеркивают, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне.

Франция и ЕС обязаны противостоять, протестовать и бойкотировать действия США, которые грубо нарушают правила ВТО, и не только потому, что ущемляются их собственные интересы, — отмечается в статье.

Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики президента США Джо Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.

Ранее стало известно, что президентов Франции и США во время официального ужина в Белом доме накормили говядиной, лобстерами и сырами. К чаю первым лицам двух стран подали апельсиновый десерт. Приглашение на ужин в Белом доме Макрон принял в ходе визита в Вашингтон.