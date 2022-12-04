В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
13 минут назад

В Китае подчеркнули одну деталь во время встречи Макрона и Байдена

News.ru

Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Эммануэля Макрона в США не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет китайский таблоид Global Times. В статье отмечается, что дорогой ужин из омара и сыра с плесенью и почетный караул в старинной форме сильно контрастировали с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой.

В Китае подчеркнули одну деталь во время встречи Макрона и Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прием был великолепным: на государственном ужине были омары из штата Мэн, сыр с плесенью из Орегона и почетный караул в униформе XVIII века. Белый дом вывез все церемониальные предметы, которые только мог придумать. Все это вызывало слегка нереальное ощущение: был сильный контраст с расколом между США и Францией по разным вопросам и критикой США Макроном перед поездкой, — говорится в статье.

Видео дня

Журналисты подчеркивают, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне.

Блинкен оценил возможность переговоров с Россией по Украине

Франция и ЕС обязаны противостоять, протестовать и бойкотировать действия США, которые грубо нарушают правила ВТО, и не только потому, что ущемляются их собственные интересы, — отмечается в статье.

Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики президента США Джо Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.

Ранее стало известно, что президентов Франции и США во время официального ужина в Белом доме накормили говядиной, лобстерами и сырами. К чаю первым лицам двух стран подали апельсиновый десерт. Приглашение на ужин в Белом доме Макрон принял в ходе визита в Вашингтон.

До этого фотография Байдена и Макрона за столом с мороженым стала предметом насмешек пользователей Twitter. На снимке главы государств со своими супругами сидят за столом с десертом, президенты лакомятся мороженым. Кадр сделан в дорогом ресторане Fiola Mare, отмеченном Michelin. Наслаждение американского лидера мороженым в то время, как страна испытывает кризис, стало одной из главных тем обсуждения комментаторов.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,ВТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители