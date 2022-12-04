«Ситуация с безопасностью в Европе поменялась»

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу боевых действий на нашу территорию. Прямо говорят о том, что Россия должна быть лишена всякого суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж. Отдельные лица говорят о возможности применения против России оружия массового поражения. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по некоторым компонентам они даже превосходят те, что имеются у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся у нас средства. Подчеркиваю, все. Это не блеф. Граждане России должны это знать, что мы защитим территориальную целостность нашей страны. А те, кто грозит использованием ядерного оружия, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей традиции останавливать тех, кто стремится к мировому господству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет", - заявил он.