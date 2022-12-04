Памятник Советскому солдату снесли во Львовской области

Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив, расположенном во Львовской области на Украине. Об этом сообщил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в воскресенье, 4 декабря.

— Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта, — сказал он.

Для сноса памятника был задействован грузовой автомобиль. Рабочие прикрепили к монументу трос лебедки, после чего машина завалила скульптуру. Из-за удара об землю памятник разбился, передает РИА Новости.