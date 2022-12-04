В США рассказали о противоречащих интересам США действиях Зеленского

Писатель Роберт Райт заявил в своей статье для газеты Washington Post, что США сыграло бы на руку мирное разрешение конфликта на Украине. Однако он считает, что президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский не хотят это признавать.
"Если прочный мир может быть достигнут дипломатическим путем, тогда переговоры были бы в интересах США. Одного этого уже достаточно для того, чтобы Байден склонил Украину к поиску компромисса", - сказано в статье.
Автор публикации также выразил мнение, что украинский конфликт обходится Западу дорого: траты на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации есть определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО, указал он.
Райт также заявил, что кому-то из руководства США необходимо использовать тему поставок вооружений в качестве рычага давления на Зеленского. Киевские власти тем не менее сопротивляются дипломатическому решению, рассчитывая на сомнительный сценарий победы на поле боя, заключил он.
Ранее экс-офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди заявил, что действия Зеленского указывают на стремление украинского лидера столкнуть НАТО и Россию.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.