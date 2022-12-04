В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
10 минут назад

Главред «Дождя»* раскрыл судьбу телеканала после скандала в Латвии

Илья Родин

Главред телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Тихон Дзядко** (иноагент) рассказал, что редакция по-прежнему остается в Латвии. Он добавил, что несколько сотрудников решили уволиться, пишет РИА «Новости».

Главред «Дождя»* раскрыл судьбу телеканала после скандала в Латвии
Фото: PixabayPixabay

«Канал остаётся там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются», - пояснил Дзядко.

Он добавил, что информация о переезде редакции в Грузию не соответствует действительности.

Напомним, что сведения о возможной релокации канала появились на фоне скандала с увольнением ведущего Алексея Коростелева за неосторожные слова о мнимой помощи российским военным.

В Мюнхене беженка с Украины устроила драку

Его высказывания вызвали взрыв негодования в латвийском обществе. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что властям страны следует отозвать разрешение на пребывание в республике сотрудников телеканала.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

В мире,Алексей Коростелев,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители