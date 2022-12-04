Главред «Дождя»* раскрыл судьбу телеканала после скандала в Латвии

Главред телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Тихон Дзядко** (иноагент) рассказал, что редакция по-прежнему остается в Латвии. Он добавил, что несколько сотрудников решили уволиться, пишет РИА «Новости».

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«Канал остаётся там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются», - пояснил Дзядко.

Он добавил, что информация о переезде редакции в Грузию не соответствует действительности.

Напомним, что сведения о возможной релокации канала появились на фоне скандала с увольнением ведущего Алексея Коростелева за неосторожные слова о мнимой помощи российским военным.

Его высказывания вызвали взрыв негодования в латвийском обществе. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что властям страны следует отозвать разрешение на пребывание в республике сотрудников телеканала.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.