На юге Сирии протестующие ворвались в здание администрации

На юге Сирии несколько человек ворвались в здание администрации в знак протеста против топливного кризиса и трудных жизненных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Десятки протестующих граждан собрались перед администрацией провинции Эс-Сувейда. Уточняется, что ворвавшиеся в здание руководства региона уничтожили некоторые документы, выбросив их из окон, а также разбили мебель. Протестующие перекрыли с помощью горящих покрышек главную трассу в административном центре.