Иран заявил об упразднении полиции нравов

Власти Ирана заявили об упразднении полиции нравов, следящей за ношением хиджабов. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на генпрокуратуру страны.

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«Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой» и была упразднена», - заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери.

Его комментарий прозвучал на религиозной конференции, где участник спросил, «почему ликвидируется полиция нравов».

Полиция нравов, известная как Gasht-e Ershad, была создана при президенте Махмуде Ахмадинежаде для «распространения культуры скромности и хиджаба» - обязательного женского головного убора.

Подразделения начали патрулирование улиц в 2006 году.

Заявление о ликвидации патрулей было сделано на следующий день после того, как Монтазери заявил, что «и парламент, и судебные органы работают над вопросом», нужно ли изменить закон, требующий от женщин покрывать голову.

Президент Эбрагим Раиси заявил в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены в конституции, «но существуют методы реализации конституции, которые могут быть гибкими».

«Демонстрации в Иране начались после того, как Махса Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, скончалась в заключении 16 сентября. Иранская полиция нравов арестовала ее за предполагаемое нарушение дресс-кода», - пишет Arab News.

По его данным, протестующие сжигали головные уборы и выкрикивали антиправительственные лозунги. После смерти Амини все больше женщин стали отказываться от хиджаба, особенно на севере Тегерана.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что более 300 человек погибли в результате беспорядков. Это сотрудники службы безопасности, гражданские лица, вооруженные сепаратисты и «бунтовщики». Тегеран обвинил в разжигании уличного насилия США, Британию и Израиль.