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17 минут назад

Иран заявил об упразднении полиции нравов

Майк Габриелян

Власти Ирана заявили об упразднении полиции нравов, следящей за ношением хиджабов. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Иран заявил об упразднении полиции нравов
Фото: РамблерРамблер

«Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой» и была упразднена», - заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери.

Его комментарий прозвучал на религиозной конференции, где участник спросил, «почему ликвидируется полиция нравов».

Полиция нравов, известная как Gasht-e Ershad, была создана при президенте Махмуде Ахмадинежаде для «распространения культуры скромности и хиджаба» - обязательного женского головного убора.

Подразделения начали патрулирование улиц в 2006 году.

Заявление о ликвидации патрулей было сделано на следующий день после того, как Монтазери заявил, что «и парламент, и судебные органы работают над вопросом», нужно ли изменить закон, требующий от женщин покрывать голову.

Президент Эбрагим Раиси заявил в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены в конституции, «но существуют методы реализации конституции, которые могут быть гибкими».

«Демонстрации в Иране начались после того, как Махса Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, скончалась в заключении 16 сентября. Иранская полиция нравов арестовала ее за предполагаемое нарушение дресс-кода», - пишет Arab News.

По его данным, протестующие сжигали головные уборы и выкрикивали антиправительственные лозунги. После смерти Амини все больше женщин стали отказываться от хиджаба, особенно на севере Тегерана.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что более 300 человек погибли в результате беспорядков. Это сотрудники службы безопасности, гражданские лица, вооруженные сепаратисты и «бунтовщики». Тегеран обвинил в разжигании уличного насилия США, Британию и Израиль.

Хиджаб стал обязательным для всех женщин Ирана в 1983 году, через четыре года после революции, свергнувшей поддерживаемую США монархию.

В мире,Махмуд Ахмадинежад,
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