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50 минут назад

Президент Израиля вылетел в Бахрейн для первого в истории визита

ТАСС

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в воскресенье с первым в истории визитом в Бахрейн. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Президент Израиля вылетел с первым в истории визитом в Бахрейн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Герцог вылетел с государственным визитом в Бахрейн, первым для израильского президента в истории", - говорится в заявлении.

Глава еврейского государства направился в воскресенье в Манаму "по приглашению короля Бахрейна шейха Хамада бен Исы Аль Халифы", отметили в канцелярии.

"Преимущественно, мой визит - это визит мира. Это еще один исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, закрепленных подписанием "Авраамовых соглашений", а также еще один шаг на пути включения новых стран в круг мира с Израилем. Я буду гостем короля Бахрейна и его правительства и надеюсь обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - распространила канцелярия заявление Герцога, сделанное им перед вылетом в Манаму. Президент добавил, что летит в Бахрейн во главе "делегации представителей промышленности и экономики".

5 декабря Герцог вылетит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где "примет участие в конференции по космосу в Абу-Даби и встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", продолжили в канцелярии. "Это будет их четвертая встреча", "лидеры обсудят укрепление отношений, важность мира и пути расширения двустороннего сотрудничества", добавили в ведомстве.

"Авраамовы соглашения"

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко.

До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В мире,Ицхак Герцог,
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