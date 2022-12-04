Президент Израиля вылетел с первым в истории визитом в Бахрейн

"Преимущественно, мой визит - это визит мира. Это еще один исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, закрепленных подписанием "Авраамовых соглашений", а также еще один шаг на пути включения новых стран в круг мира с Израилем. Я буду гостем короля Бахрейна и его правительства и надеюсь обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - распространила канцелярия заявление Герцога, сделанное им перед вылетом в Манаму. Президент добавил, что летит в Бахрейн во главе "делегации представителей промышленности и экономики".