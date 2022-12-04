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18 минут назад

Тысячи человек вышли в Риме на протест против помощи Украине

Елена Прошина

В Риме состоялись масштабные митинги национальных профсоюзов, сообщает «Московский комсомолец».

Тысячи человек вышли в Риме на протест против помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На улицы вышли около десяти тысяч человек, которые приехали в итальянскую столицу со всей страны. Одно из основных требований протестующих — прекращение участия Италии в поставках оружия Киеву. Как считают граждане страны, это вместе с санкциями в отношении России приводит к росту цен при падении уровня жизни.

Лидер профсоюза SiCobas Эдуардо Зорге пожаловался на ощущение, будто Италия находится в состоянии войны — из-за непрерывной отправки оружия на Украину. Отмечается, что в условиях экономического кризиса все социальные издержки перекладываются на рядовых граждан. А по мере увеличения военных расходов страдает заработная плата итальянцев.

Митингующие скандировали: «Вниз оружие, вверх зарплаты», «Дом, работа, выход на пенсию. Обеспечьте прожиточный минимум!». В акции приняли участие представители разных социальных групп — от рабочих до врачей, педагогов, водителей и парикмахеров. Люди вышли на улицы на следующий день после забастовки водителей общественного транспорта Рима.

Отмечается, что если требования профсоюзов власти не услышат, то на улицу выведут около 30 тысяч человек.

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