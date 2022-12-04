В США затронули вопрос смены власти в России и Иране

В Соединенных Штатах считают, что протесты, которые могли бы угрожать действующей власти, в России невозможны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Она принимала участие в мероприятии, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти <...>», — заявила она.
Таким образом Хейнс ответила на вопрос о возможности масштабных протестов в РФ. Руководитель американской Нацразведки также сказала, что Вашингтон не считает вероятной смену власти в Иране, где происходят сейчас масштабные протесты.
«Мы видим, что власти не воспринимают происходящее как непосредственную угрозу их стабильности и подавляют протесты. Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — отметила она.
Подобная ситуация, по словам Хейнс, происходит в эти дни и в Китае, который она назвала «еще одной версией Ирана».
«Нечто более серьезное, чем то, с чем имеет дело Путин, но, опять же, мы не считаем, что в данный момент это угроза стабильности, хотя, конечно, мы следим за ситуацией внимательно», — подчеркнула директор.