В США затронули вопрос смены власти в России и Иране

«Мы видим, что власти не воспринимают происходящее как непосредственную угрозу их стабильности и подавляют протесты. Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — отметила она.