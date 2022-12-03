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11 минут назад

Зеленский назвал Артемовск и Соледар наиболее болезненными участками фронта

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее горячими и болезненными участками фронта для украинской армии на данный момент являются Артемовск (украинское название - Бахмут) и Соледар.

Зеленский назвал наиболее болезненные участки фронта для ВСУ
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

"На Донетчине - Бахмут, Соледар - сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил ТАСС, что среди старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, дислоцирующегося в районе Артемовска, из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города наблюдаются панические настроения. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что союзные силы достигли успехов на артемовском и марьинском направлениях.

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Как уточнил ТАСС помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего второго армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики и батальон спецназа "Ахмат" успешно продвигаются в городах Спорное и Соледар в ДНР.

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