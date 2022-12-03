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8 минут назад

Глава офиса Зеленского встретился с Викторией Нуланд в Киеве

RT на русском

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсудил усиление давления на Россию, а также украинскую «формулу мира».

Глава офиса Зеленского встретился с Нуланд в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве», — написал Ермак в Telegram, сопроводив пост фотографией, на которой он обнимает Нуланд.

Он поблагодарил США и президента Джо Байдена в частности за поддержку Киева.

«Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой», — сказал Ермак.

По его словам, вместе с Нуланд они обсудили «проблематику увеличения санкционного давления» на Россию.

Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединённые Штаты не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев.

В мире,Бриджит Бринк,Андрей Ермак,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,
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