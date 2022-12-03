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48 минут назад

The Independent: в Лондоне задержан российский бизнесмен

RT на русском

Полиция Великобритании задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на заявление национального агентства по борьбе с преступностью.

В Лондоне задержан российский бизнесмен
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, бизнесмена, чьё имя не приводится, задержали в его доме в Лондоне.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на статью, предпринимателя обвиняют не только в отмывании денег, но и в сговоре с целью обмана британского МВД путём лжесвидетельства.

19 октября Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса по делу об уклонении от санкций и отмывании денег.

Адвокат сообщил, что Артём Усс заявляет о своей невиновности.

В мире,Происшествия,Министерство юстиции США,
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