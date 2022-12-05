Посольству Украины в Испании прислали глаза животных

Посольству и консульствам Украины в Испании прислали три конверта с глазами мертвых животных. Их на почте изъяла полиция Мадрида, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По словам Николенко, конверты были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.
«В общем мы имеем уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах», — написал он.