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5 минут назад

Посольству Украины в Испании прислали глаза животных

Lenta.ruиещё 2

Посольству и консульствам Украины в Испании прислали три конверта с глазами мертвых животных. Их на почте изъяла полиция Мадрида, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Посольству Украины в Испании прислали глаза животных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Николенко, конверты были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

«В общем мы имеем уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах», — написал он.

В мире,Взрывы и катастрофы,Олег Николенко,
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