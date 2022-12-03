Макрон встретился с Маском

Французский президент Эммануэль Макрон провел встречу с американским предпринимателем и миллиардером, владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском, в ходе которой обсуждалось производство электромобилей и аккумуляторов.

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Макрон на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что обменялся с Маском мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов.

По его словам, также продолжится сотрудничество с компанией Twitter, чтобы «улучшить защиту детей в интернете», передает РИА «Новости».

Макрон находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря.