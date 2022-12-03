В Венгрии выступили против поддержки Киева из-за риска долгов

Венгрия все еще возражает против поддержки Украины за счет совместного заимствования внутри Европейского союза, так как из-за этого европейские страны залезут в долги. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РБК со ссылкой на Index.

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Он подчеркнул, что не желает видеть превращение Европейского союза в «группу государств-должников». По его словам, если европейские страны все-таки совершат ошибку и влезут в долги, то иметь дело с последствиями будут «не только наши дети, но и наши внуки». При этом платить за неплатежеспособные страны будут вынуждены прочие члены ЕС.

Премьер-министр не отрицает необходимость Украины в западной поддержке на фоне боевых действий, однако считает, что механизм помощи должен быть другим: необходимо заключить двусторонние соглашения между странами.

Он также заявил, что в связи с глобальной минимальной ставкой корпоративного налога в Венгрии десятки тысяч людей могут лишиться своих рабочих мест.