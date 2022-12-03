В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
54 минуты назад

Посол Польши заявил об усталости Запада от Украины

Ura.Ru

Запад действительно ощущает усталость от действий украинских властей, о чем ясно понимает президент России Владимир Путин и умело этим пользуется. Об этом сообщил посол Польши в США Марек Магьеровски.

Посол Польши заявил об усталости Запада от Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Усталость от Украины в западных обществах становится все более заметной», — цитирует Марека Магьеровски американский журнал Newsweek.

Посол подчеркнул, что Владимир Путин является достаточно умным политиком, который будет стараться обернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону.

Ранее в Польше заявили, что общественное мнение в странах НАТО показывает усталость населения от конфликта на Украине. Лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ спрогнозировал, что к наступлению зимнего периода усталость европейцев приведет к сокращению военной помощи Украине, передает телеканал 360.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Телеканал "360° Подмосковье",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители