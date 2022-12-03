Посол Польши заявил об усталости Запада от Украины

Запад действительно ощущает усталость от действий украинских властей, о чем ясно понимает президент России Владимир Путин и умело этим пользуется. Об этом сообщил посол Польши в США Марек Магьеровски.

«Усталость от Украины в западных обществах становится все более заметной», — цитирует Марека Магьеровски американский журнал Newsweek.

Посол подчеркнул, что Владимир Путин является достаточно умным политиком, который будет стараться обернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону.