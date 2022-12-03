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22 минуты назад

Опрос: 82 процента американцев считают Россию врагом

Свободная пресса

Опрос, проведенный Фондом Рональда Рейгана, показал, что 82 процента американцев считают Россию врагом.

Американцы ополчились против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, год назад враждебно настроенных к России американцев было 65 процентов, столько же называли врагом Китай. В 2022 году Поднебесную считают враждебным государством 75% респондентов.

Как сообщает МК, Украину называют союзником 76% опрошенных. Вместе с тем, 1/3 опрошенных считает, что в США достаточно собственных проблем и она не может позволить себе дальше помогать Украине, рискуя спровоцировать Россию.

Ранее "СП" писала, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько велики в обществе протестные настроения.

В мире,Рональд Рейган,Фонд "Общественное мнение",
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