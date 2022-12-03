Санду назвала единственный способ выжить для Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу NHK, что вступление в Евросоюз - сейчас единственный способ выжить для страны, передает ТАСС. Она отметил, что вступление в ЕС усилит безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.

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"Членство в ЕС - единственный способ для нас выжить", - сказала Санду.

Вместе с тем вопрос о вступлении в НАТО, по словам главы государства, осложняется из-за присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.