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2 часа назад

Санду: вступление в ЕС является единственным способом выжить для Молдавии

Газета.Ruиещё 3

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу NHK, что вступление в Евросоюз - сейчас единственный способ выжить для страны, передает ТАСС. Она отметил, что вступление в ЕС усилит безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.

Санду назвала единственный способ выжить для Молдавии
Фото: ТАССТАСС

"Членство в ЕС - единственный способ для нас выжить", - сказала Санду.

Вместе с тем вопрос о вступлении в НАТО, по словам главы государства, осложняется из-за присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

Кроме того, в Кишиневе действует информационный центр альянса. Пять лет назад в молдавской столице открылось бюро по связям с НАТО.

В мире,НАТО,ЕС,
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