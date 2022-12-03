«Стабильно и мрачно»: США раскрыли планы в отношении экономики РФ

Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард.

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«Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости.

Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине.

Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы.