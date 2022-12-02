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19 минут назад

The Guardian: суд Хорватии разрешил продажу на аукционе арестованной яхты Виктора Медведчука

Газета.Ru

Издание The Guardian утверждает, что суд Хорватии постановил, что яхта Royal Romance, принадлежащая бизнесмену Виктору Медведчуку, должна быть передана Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое продаст его на аукционе.

Суд Хорватии разрешил продажу яхты Медведчука
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что АРМА таким образом сохранит экономическую стоимость яхты, которая оценивается в $200 млн.

Издание подчеркивает, что это будет первая подобная продажа от имени народа Украины с тех пор, как государства Запада ввели ограничения на активы сотен олигархов после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Эрдоган: Медведчук отправился из Турции в Россию

Ранее агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины подтвердило факт обыска и ареста яхты украинского оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука в Хорватии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
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