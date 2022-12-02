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46 минут назад

Посольство России: памятники в Литве сносят вопреки международному праву

ТАСС

Кощунственные действия властей Литвы по сносу памятников воинам Великой Отечественной войны осуществляются вопреки международному праву. Об этом в пятницу ТАСС заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Александр Елкин.

Посольство России: памятники в Литве сносят вопреки международному праву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кощунственные и варварские действия литовских властей вызывают негодование. Это делается вопреки международному праву, вопреки органу ООН, - сказал он. - Власти Вильнюса объявили о том, что это (позиция ООН - прим. ТАСС) их мало заботит, что они пойдут до конца по сносу мемориального комплекса на Антакальнисском кладбище столицы".

Как отметил дипломат, видимо, в стране нет больших проблем.

"На первое место выходит борьба с теми, кто не может дать ответ на эти оголтелые действия. Память павших за свободу все равно не сотрешь", - отметил дипломат.

Решение о сносе шести стел, изображающих солдат разных родов войск, на Антакальнисском кладбище Вильнюса городские власти приняли в июне. Провести демонтаж планировалось до 1 ноября. Однако этому помешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам, в том числе мемориала в столице.

Литовские власти обратились в комитет с разъяснениями своих намерений и просьбой отменить рекомендацию. Комитет оставил ее в силе. После этого вице-мэр Валдас Бенкунскас заявил, что позиция комитета ООН по этому вопросу является второстепенной.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Там захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.

В мире,Александр Елкин,ООН,
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