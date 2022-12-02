Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ в попытке заблокировать экстрадицию в США

Защита основателя организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в попытке заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США . Об этом сообщает Reuters.

В конце августа Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона на решение занимавшей на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател о его экстрадиции в США. Ожидается, что апелляционные слушания пройдут в начале следующего года. Параллельно с этим юристы австралийца запустили разбирательство в ЕСПЧ.