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11 минут назад

Reuters: Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ в попытке заблокировать экстрадицию в США

Газета.Ruиещё 2

Защита основателя организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в попытке заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США. Об этом сообщает Reuters.

Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ в попытке заблокировать экстрадицию в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце августа Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона на решение занимавшей на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател о его экстрадиции в США. Ожидается, что апелляционные слушания пройдут в начале следующего года. Параллельно с этим юристы австралийца запустили разбирательство в ЕСПЧ.

«Мы подтверждаем, что заявление принято», — говорится в сообщении суда.

В мире,ЕСПЧ,Wikileaks,
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