Лондон потратил миллионы фунтов ради спасения картин от экоактивистов

С начала октября полиция Лондона потратила 5,5 миллиона фунтов стерлингов (около 423,4 миллиона рублей) ради спасения картин от участников движения Just Stop Oil. В городе усилили патрулирование, чтобы противодействовать нападениям на предметы искусства и другим акциям экоактивистов, сообщается на сайте лондонской полиции.

Акции движения продолжались 46 дней, за это время полиция задержала 755 человек. На противодействие потребовалось 12,5 тысячи выделенных смен сотрудников. 182 активистам предъявили обвинения в совершении различных правонарушений, в том числе в препятствовании движению автомобильного транспорта и намеренном нарушении общественного порядка.

В начале ноября участники Just Stop Oil объявили о временной приостановке протестов, однако заявили о возможном возобновлении акций в более радикальной форме, если их требования не будут выполнены. Активисты требуют от правительства прекратить выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа. В полиции отметили, что несмотря на взятую движением паузу, правоохранительным органам приходится продолжать тратить ресурсы на предотвращение возможных протестов.