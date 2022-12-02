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40 минут назад

Лондон потратил миллионы фунтов ради спасения картин от экоактивистов

Lenta.ru

С начала октября полиция Лондона потратила 5,5 миллиона фунтов стерлингов (около 423,4 миллиона рублей) ради спасения картин от участников движения Just Stop Oil. В городе усилили патрулирование, чтобы противодействовать нападениям на предметы искусства и другим акциям экоактивистов, сообщается на сайте лондонской полиции.

Лондон потратил миллионы фунтов ради спасения картин от экоактивистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акции движения продолжались 46 дней, за это время полиция задержала 755 человек. На противодействие потребовалось 12,5 тысячи выделенных смен сотрудников. 182 активистам предъявили обвинения в совершении различных правонарушений, в том числе в препятствовании движению автомобильного транспорта и намеренном нарушении общественного порядка.

В начале ноября участники Just Stop Oil объявили о временной приостановке протестов, однако заявили о возможном возобновлении акций в более радикальной форме, если их требования не будут выполнены. Активисты требуют от правительства прекратить выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа. В полиции отметили, что несмотря на взятую движением паузу, правоохранительным органам приходится продолжать тратить ресурсы на предотвращение возможных протестов.

Ранее Just Stop Oil заявили, что допускают нанесения более серьезного ущерба картинам в рамках будущих акций. Представитель движения Алекс де Конинг заявил, что активисты могут начать резать произведения искусства.

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