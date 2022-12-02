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42 минуты назад

TVE: полиция Испании вновь оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде

Газета.Ru

Испанская полиция снова оцепила территорию вокруг украинского посольства в Мадриде. Об этом сообщает TVE.

TVE: полиция вновь оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Cогласно информации телеканала, сейчас полицейские оцепили периметр вокруг посольства и просят людей покинуть территорию. В то же время посол и сотрудники диппредставительства еще находятся в здании.

30 ноября сообщалось, что сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанская полиция сообщила, что украинский гражданин был госпитализирован с легким ранением в правую руку. Самодельная бомба находилась в конверте с письмом, адресованным послу Сергею Погорельцеву.

2 декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские дипломатические посольства и консульства продолжают получать угрозы, в ряд украинских дипведомств за рубежом прислали «окровавленные пакеты» с глазами животных.

В мире,Олег Николенко,
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