TVE: полиция вновь оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде

Испанская полиция снова оцепила территорию вокруг украинского посольства в Мадриде. Об этом сообщает TVE.
Cогласно информации телеканала, сейчас полицейские оцепили периметр вокруг посольства и просят людей покинуть территорию. В то же время посол и сотрудники диппредставительства еще находятся в здании.
30 ноября сообщалось, что сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанская полиция сообщила, что украинский гражданин был госпитализирован с легким ранением в правую руку. Самодельная бомба находилась в конверте с письмом, адресованным послу Сергею Погорельцеву.
2 декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские дипломатические посольства и консульства продолжают получать угрозы, в ряд украинских дипведомств за рубежом прислали «окровавленные пакеты» с глазами животных.