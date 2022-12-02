TVE: полиция вновь оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде

Испанская полиция снова оцепила территорию вокруг украинского посольства в Мадриде. Об этом сообщает TVE.

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Cогласно информации телеканала, сейчас полицейские оцепили периметр вокруг посольства и просят людей покинуть территорию. В то же время посол и сотрудники диппредставительства еще находятся в здании.

30 ноября сообщалось, что сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанская полиция сообщила, что украинский гражданин был госпитализирован с легким ранением в правую руку. Самодельная бомба находилась в конверте с письмом, адресованным послу Сергею Погорельцеву.