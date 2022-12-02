Вучич пообещал не допустить обхода санкций против России

«Я его оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход», — сказал Вучич.