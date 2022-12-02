Вучич пообещал не допустить обхода санкций против России

Белград не допустит, чтобы через территорию Сербии обходили западные антироссийские санкции. Такое обещание дал сербский президент Александр Вучич. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее в пятницу делегации стран Евросоюза подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других. Во встречи, в том числе, принял участие комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели.
«Я его оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход», — сказал Вучич.
По его словам, у Белграда «достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а поддержка ЕС вообще избавляет страну от больших проблем». Президент Сербии отметил, что правоохранительные органы государства уже выявляли фирмы, занимающиеся реэкспортом в Россию.