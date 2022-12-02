В ООН рассказали о расследовании видео казни военнопленных

ООН проводит расследование в связи с видео, на котором заснята казнь российских военнопленных в Макеевке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе на пресс-конференции.

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«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — рассказал Месе.

Напомним, что ранее в Сети распространилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, которые сдались в плен. По информации главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

В Минобороны России подтвердили факт происшествия, подчеркнув, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными».