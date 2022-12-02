Шольц заявил о необходимости вернуться к «мирному порядку» с Россией

Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал начала спецоперации РФ на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности. По его мнению, по завершении боевых действий будет необходимо решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка», сообщает The Times.