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1 час назад

Шольц заявил о необходимости вернуться к «мирному порядку» с Россией

News.ru

Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал начала спецоперации РФ на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности. По его мнению, по завершении боевых действий будет необходимо решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка», сообщает The Times.

Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому, — сказал бундесканцлер.

Шольц признал плачевное положение Германии

Как пишет The Times, глава правительства ФРГ сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах касательно организации будущего миропорядка, подтвердив «готовность» к диалогу с Москвой по ряду вопросов, таких как контроль за вооружением и размещение ракет.

В мире,Видео,Олаф Шольц,
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