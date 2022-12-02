Китай обвинил США в разграблении Сирии

Соединенные Штаты, прикрываясь защитой международного права, грабят Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.

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«Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов», — отметил он.

Представитель МИД КНР добавил, что «размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно».

«США, регулярно нарушающие международное право и международные правила, теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах», — отметил Чжао Лицзянь.

Он также высказал мнение, что «так называемые правила США — не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов».