Китай обвинил США в разграблении Сирии

Соединенные Штаты, прикрываясь защитой международного права, грабят Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.
«Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов», — отметил он.
Представитель МИД КНР добавил, что «размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно».
«США, регулярно нарушающие международное право и международные правила, теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах», — отметил Чжао Лицзянь.
Он также высказал мнение, что «так называемые правила США — не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов».
Ранее посольство России в Сирии заявляло, что США ежедневно вывозят из Сирии до 66 тыс. баррелей нефти.