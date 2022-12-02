СБУ проводит рейды на девяти объектах Украинской православной церкви

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ). Так, в парламент был внесен законопроект о запрете деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций», были начаты мероприятия «по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины», а также поручено провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и правовых оснований использования имущества Киево-Печерской Лавры.