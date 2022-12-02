Телеведущий Джесси Уоттерс, работающий на канале Fox News, высмеял президента США Джо Байдена за длинное рукопожатие с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В четверг, 1 декабря, главы государства провели переговоры в Белом доме.
Момент с приветствием попал на видеозапись, сделанную во время встречи. На кадрах видно, что американский лидер не решался отпустить руку зарубежного гостя в течение 30 секунд.
Произошедшее стало предметом для различных шуток. В частности, журналист заявил о желании хозяина Белого дома произвести впечатление на президента Франции. Телеведущий напомнил, что около года назад Макрон раскритиковал Байдена за поспешный вывод войск из Афганистана. По словам Уоттерса, из-за этого у Вашингтона «возникли проблемы со старейшим союзником» в лице Парижа.
«Сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать... Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое», — сказал телеведущий.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о критике экоактивистов и кулинаров в адрес американского и французского лидеров. Причиной послужил торжественный ужин с омарами, уничтожение которых считается опасным для гренландских китов.