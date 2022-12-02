«Сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать... Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое», — сказал телеведущий.