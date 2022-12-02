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8 минут назад

Шольц признал плачевное положение Германии

Никита Бородкин

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) находятся в плачевной ситуации из-за дефицита боеприпасов. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в четверг, 1 декабря, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц признал плачевное положение Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — сказал Шольц.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт крайне заинтересована в устранении этой проблемы. Шольц констатировал, что это «непростая задача» и министр сейчас делает все, что бы ее решить.

Напомним, что ранее о недостатке боеприпасов заявлял официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он отметил, что власти бросили свои усилия на увеличение закупок у оборонной промышленности. Уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль 20 ноября сообщила, что Германии нужно закупить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои войска.

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