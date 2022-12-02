Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с РФ

Японские власти до сих пор сохраняют курс на решение проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора с Россией , сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Фумио Кисида.

По его словам, в настоящее время Токио не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации вокруг Украины. Отмечается, что сейчас отношения Японии и России переживают трудные времена. Глава кабмина отметил, что сегодня не та ситуация, когда можно говорить о перспективах переговоров о мирном договоре. При этом японские власти сохраняют направление на решение проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора.