Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с РФ

Японские власти до сих пор сохраняют курс на решение проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Фумио Кисида.
По его словам, в настоящее время Токио не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации вокруг Украины. Отмечается, что сейчас отношения Японии и России переживают трудные времена. Глава кабмина отметил, что сегодня не та ситуация, когда можно говорить о перспективах переговоров о мирном договоре. При этом японские власти сохраняют направление на решение проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора.
«Япония считает непозволительными попытки изменения статуса-кво силовым путем в одностороннем порядке где бы они ни происходили и находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом», - заявил Кисида.
Ранее на похожее заявление премьера Японии отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ведение переговоров по мирному договору с Токио в нынешних условиях не представляется возможным. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Япония заняла место в списке недружественных стран, превратившись в недружественную страну для России.