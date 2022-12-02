Япония вводит санкции против КНДР

Власти Японии приняли решение ввести ограничительные меры против трех групп и организаций, а также одного человека, связанных с Северной Кореей и ракетно-ядерной программой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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Он сослался на решение, принятое на заседании правительства. По словам чиновника, ракетно-ядерная программа КНРД запрещена резолюцией Совета Безопасности ООН.

В списке Министерства иностранных дел Японии упоминаются торговые компании Korea Haegumgang Trading Corporation и Korea Namgang Trading Corporation, хакерская группа Lazarus Group, а также представитель северокорейского департамента оружейной промышленности во Вьетнаме. Теперь в список санкций Токио в отношении Пхеньяна состоит из 68 организаций и 72 физических лиц, связанных с КНДР.