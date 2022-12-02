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1 час назад

Япония вводит санкции против КНДР

Елена Прошина

Власти Японии приняли решение ввести ограничительные меры против трех групп и организаций, а также одного человека, связанных с Северной Кореей и ракетно-ядерной программой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония вводит санкции против КНДР
Фото: ТАССТАСС

Он сослался на решение, принятое на заседании правительства. По словам чиновника, ракетно-ядерная программа КНРД запрещена резолюцией Совета Безопасности ООН.

В списке Министерства иностранных дел Японии упоминаются торговые компании Korea Haegumgang Trading Corporation и Korea Namgang Trading Corporation, хакерская группа Lazarus Group, а также представитель северокорейского департамента оружейной промышленности во Вьетнаме. Теперь в список санкций Токио в отношении Пхеньяна состоит из 68 организаций и 72 физических лиц, связанных с КНДР.

Санкционные меры предполагают замораживание счетов перечисленных лиц и организаций в случае их обнаружения, а также контроль за сделками с ними. Одновременно индивидуальные санкции против Северной Кореи ввели Южная Корея и Соединенные Штаты. В санкционный список Сеула попали восемь северокорейских граждан и семь организаций, в список Вашингтона включены три физических лица.

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