Американцы разнесли Байдена за элитный ужин с Макроном

Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали ужин по случаю совместных переговоров между президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. По мнению комментаторов, устраивать ужины на полмиллиона долларов на фоне того, что некоторые простые американцы не доедают, абсолютно неуместно.

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«Зачем тусоваться, как олигархи, со сливками элиты бизнеса и развлечений, обедая едой, которую почти никто из вашего рабочего класса не может себе позволить» — возмущается читатель под ником Xoxarle. Далее высказывается мнение, что такими поступками Байден как главное лицо демократов в США заставляет отворачиваться рядовых американцев от поддержки Демократической партии.

«Между тем, простые американцы живут в условиях, которые шокировали инспектора ООН, без доступа к чистой воде и канализации, и многие ложатся спать голодными или вынуждены выбирать между едой и лекарствами» — пишет пользователь Maine Islands. Читатель с именем Allen считает, что ужин Байдена и Макрона является актом «бросания еды» в простых американцев, которые периодически вынуждены голодать.

«Государственный ужин абсолютно неуместен. Очень плохое время» — заявила Susanna. Под плохим временем автор комментария имеет в виду те финансовые трудности, которые испытывают простые американцы, начиная с пандемии коронавируса.

Ранее действующего президента США раскритиковали за неудачное селфи с двумя девочками во время своей поездки на остров Нантакет. Критике подвергаются и конкретные политические действия Байдена, а именно его провальная политика в сфере энергетики, передает RT. Финансовые поблажки американского лидера тем американцам, которые имеют долги по оплате учебы, также, по мнению критиков, негативно сказываются на экономике страны, сообщает «Национальная служба новостей».